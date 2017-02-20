Nokia 8 появился в предзаказе

На сайте китайского онлайн-ритейлера JD.com обнаружилась страница с приемом предзаказов на готовящийся к выпуску смартфон Nokia 8, который пока не был представлен официально.


На сайте JD.com смартфон, также известный под кодовым названием Nokia P1, предлагается заказать за 3188 юаней, то есть около 463 доллара США. По предварительным данным, Nokia 8 оснащается 5,7-дюймовым плоским Super AMOLED-дисплеем с разрешением Quad HD (2560 x 1440 пикселей), 24-мегапиксельной камерой с оптическим и электронным стабилизаторами изображения, а также 12-мегапиксельной фронтальной камерой.


Аппаратной основой стал процессор Qualcomm Snapdragon 835 (или Snapdragon 821), 4 ГБ оперативной памяти и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat.

Анонс Nokia 8 может состояться на выставке MWC 2017, которая пройдет в Барселоне с 27 февраля по 2 марта. Напомним, в мае 2016 года Nokia сообщила о заключении стратегического лицензионного соглашения с финской HMD относительно интеллектуальной собственности и бренда, в рамках которого HMD сможет создавать телефоны и планшеты нового поколения под брендом Nokia в течение следующих десяти лет. HMD уже представила бюджетный телефон Nokia 150 в декабре 2016 года и смартфон Nokia 6 в январе 2017 года.

Источник
JD.com
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смартфон ANDROID Nokia Nokia 8

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