Samsung намекает на процессор Exynos 9 для Galaxy S8

Компания Samsung опубликовала в соцсетях тизер, намекающий на скорый анонс нового процессора Exynos 9 под модельным номером Exynos 8895.





Как ожидается, Exynos 8895 ляжет в основу флагманских смартфонов Galaxy S8 и Galaxy S8 Plus, также как Exynos 8890 использовался в Galaxy S7 и Galaxy Note 7. По предварительным данным, чип Exynos 9 базируется на 10-нанометровом техпроцессе FinFET, получил графику Mali-G71 и поддерживает Vulkan API от Khronos для плавной обработки контента виртуальной реальности.

Samsung, традиционно, выпускает две версии своих флагманов для разных регионов — на базе фирменного Exynos и на Snapdragon от Qualcomm. В качестве альтернативной аппаратной платформы в этом году будет использоваться мощный Snapdragon 835.