Huawei представила мощный Honor V9 с двойной камерой

Компания Huawei представила смартфон Honor V9 на пресс-мероприятии в Китае. Это мощная модель с двойной основной камерой.




Смартфон оснащается 5,7-дюймовым с разрешением Quad HD (2560 x 1440 пикселей), сканером отпечатков пальцев, 8-мегапиксельной фронтальной камерой и двойной 12-мегапиксельной основной камерой с апертурой f/2.2.


Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор HiSilicon Kirin 960 с тактовой частотой 2,4 ГГц и графикой Mali-G71, 4 или 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD. Аккумулятор обладает емкостью 4 000 мАч. Поддерживаются две SIM-карты, 4G LTE, Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac), Bluetooth 4.1, GPS, предусмотрен порт USB Type-C. Размеры составляют 157 x 77,5 x 6,97 мм, а вес — 184 грамма. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat с фирменной оболочкой EMUI 5.0.


Huawei Honor V9 поступит в продажу 28 февраля по цене 377 долларов США за версию с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти, 436 долларов США за версию с 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти или 508 долларов США за версию с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти.


Источник
Honor
Теги
смартфон ANDROID Huawei Huawei Honor V9

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