HD-смартфон Мicromax Bolt Warrior 2 plus оценен дешевле 8 тысяч рублей

Индийский производитель Micromax сообщила о начале продаж в России смартфона Micromax Bolt Warrior 2 plus (модельный номер Q4220). Он продолжает новую линейку Warrior, в которую входят бюджетные смартфоны. Для своей цены он получил довольно продвинутые параметры.





Мicromax Bolt Warrior 2 plus оснащается 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением HD (720 x 1280 пикселей), 8-мегапиксельной основной и 5-мегапиксельной фронтальной камерами. Аппаратной основой стал четырехъядерный процессор Spreadtrum с тактовой частотой 1,3 ГГц, 1 ГБ оперативной и 8 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объемом до 32 ГБ.





Аккумулятор обладает емкостью 3000 мАч. Поддерживаются две SIM-карты и сотовые сети LTE. Работа производится под управлением операционной системы Android 6.0 Marshmallow. Смартфон Micromax Bolt Warrior 2 plus доступен по рекомендованной розничной цене 7 990 рублей.