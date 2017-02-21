Qualcomm представила LTE-модем Snapdragon X20 со скоростью загрузки до 1,2 Гбит/с

Компания Qualcomm анонсировала чипсет Snapdragon X20. Это седьмое поколение многорежимных LTE-модемов и второе поколение гигабитных LTE-решений на основе 10-нанометрового техпроцесса FinFET.


Кроме того, Qualcomm Snapdragon X20 стал первым в мире чипсетом с поддержкой LTE Category 18 со скоростью загрузки до 1,2 Гбит/с, что на 20% быстрее по сравнению с Snapdragon X16 LTE. Скорость передачи данных в сеть достигает 150 Мбит/с.

Чипсет поддерживает агрегацию до пяти несущих 20 МГц при загрузке в диапазонах FDD и TDD, а также 4x4 MIMO. Кроме того, впервые для модемов Snapdragon LTE поддерживается Dual SIM Dual VoLTE.

На данный момент LTE-модем Snapdragon X20 стал доступен OEM-производителям в виде инженерных образцов, а первые устройства с ним появятся в продаже в первой половине 2018 года.

Источник
Qualcomm
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