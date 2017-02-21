Samsung выпустит восстановленные Galaxy Note 7 в продажу

Компания Samsung Electronics может начать продажи восстановленных Galaxy Note 7 в некоторых развивающихся регионах. Об этом сообщили корейские онлайн-СМИ.


По данным источников, продажи могут стартовать в июне 2017 года в Индии и Вьетнаме. Восстановленные Samsung Galaxy Note 7 получит аккумуляторы емкостью 3000-3200 мАч, что меньше, чем оригинальные, но взрывоопасные, 3500 мАч. Устройства также получат новый корпус, так что дизайн может слегка отличаться от изначально. Все прочие компоненты останутся в точности такими, как у оригинала.

Напомним, отзыв бракованных Galaxy Note 7 осенью 2016 года оказался беспрецедентным по масштабу для Samsung. Как показало расследование причин возгорания и самоподрыва смартфоноы, взрывы происходили из-за элементов питания, а точнее из-за погрешностей при их производстве и проблем с технологическим процессом сборки.

Источник
Hankyung
Теги
смартфон ANDROID Samsung фейспалм Samsung Galaxy Note 7

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