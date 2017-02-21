Ulefone Armor 2 оснастят чипом Helio P25 и 6 ГБ оперативной памяти

Защищенный смартфон Ulefone Armor 2 получит чип Helio P25, внушительные 6 ГБ оперативной памяти и 6 кнопок на корпусе. Что до характеристик дисплея и объема памяти, доступной пользователю для хранения данных, то информации пока нет. Вероятно, экран будет лучше, чем у модели Ulefone Armor за номером один. Напомним, что там стоит 4,7-дюймовый дисплей с разрешением 1280 х 720.

Устройство защищено от пыли, влаги, соответствует требованиями класса IP68.