LG G6 сравнили с LG G5 на фото

На просторах Weibo, китайского аналога Twitter, обнаружилась фотография, на которой показаны текущий флагман LG G5 и будущий LG G6 бок о бок.


Как видно по фото, 5,7-дюймовый LG G6 совсем немного выше и шире своего 5,3-дюймового предшественника. Такое удалось благодаря уменьшению рамок вокруг экрана.

Напомним, для LG G6 уже официально представлен специальный экран от LG Display — 5,7-дюймовый QHD+ LCD с соотношением сторон 18:9. Разрешение нового дисплея составляет 1440 x 2880 пикселей, что дает результирующую плотность 564 точек на дюйм. Для сравнения, у LG G5 используется 5,3-дюймовый дисплей 16:9 с разрешением QHD (1440 х 2560 пикселей) и 554 ppi. Также LG показала интерфейс UX 6.0, оптимизированный для дисплея FullVision, и двойную 13-мегапиксельную основную камеру с углом обзора 125 градусов.

Судя по предварительной информации, LG G6 сможет превзойти многие из современных флагманов по соотношению площади дисплея к площади передней панели. В одном из тизеров LG также намекала на защиту от воды.

Согласно более ранним утечкам, LG G6 оснащается двойной основной камерой с разным фокусным расстоянием каждого из модулей, а также двухцветной вспышкой. Смартфон базируется на прошлогоднем Qualcomm Snapdragon 821, а не на топовом процессоре Snapdragon 835.

Анонс LG G6 ожидается на пресс-конференции 26 февраля к выставке MWC 2017, которая пройдет в Барселоне с 27 февраля по 2 марта.

Источник
Weibo
Теги
смартфон ANDROID LG LG G5 LG G6

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