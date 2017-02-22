Смартфон Meitu T8 использует искусственный интеллект для съемки селфи

Китайская компания Meitu представила смартфон Meitu T8. Помимо смартфонов Meitu занимается популярным в Китае одноименным приложением для любителей селфи. Смартфон Meitu T8 тоже ориентирован на любителей съемки автопортретов.





Смартфон использует 12-мегапиксельную фронтальную камеру с оптической системой стабилизации изображения и фазовым автофокусом Dual-Pixel, как у Samsung Galaxy S7 и ASUS ZenFone 3 Zoom, это редкие компоненты для селфи-камеры. Кроме того, для улучшения селфи используется функция Magical AI Beautification с системой искусственного интеллекта. Она определяет тон кожи, возраст и пол, а затем ретуширует снимки. При съемке групповых фото система подкорректирует каждое лицо в индивидуальном порядке.

Meitu T8 заключен в металлический корпус, оснащается 5,2-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), сканером отпечатков пальцев, 21-мегапиксельной основной камерой. Аппаратной основой стал процессор MediaTek Helio X20, 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Аккумулятор обладает емкостью 3580 мАч.

Поддерживается 4G VoLTE, есть порт USB Type-C. Работа производится под управлением операционной системы MEIOS 3.5 на базе Android 6.0 Marshmallow. Смартфон Meitu T8 предлагается в Китае по цене около 479 долларов США.