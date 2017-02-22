Огромный Xiaomi Mi Max 2 получит 6 ГБ оперативной памяти

На просторах Weibo, китайского аналога Twitter, обнаружились подробности о готовящемся к выпуску наследнике смартфона Xiaomi Mi Max, который пока не был представлен официально.

Xiaomi Mi Max
Xiaomi Mi Max

По данным источника, Xiaomi представит смартфон Mi Max 2 в мае 2017 года, через год после запуска первого поколения Xiaomi Mi Max. Смартфон сохранит огромный 6,44-дюймовый дисплей предшественника.

При этом он перейдет на процессор Qualcomm Snapdragon 660, получит 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Емкость аккумулятора составит 5000 мАч, предусмотрена быстрая зарядка. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat.

Источник
AndroidPure
Теги
смартфон ANDROID Xiaomi Xiaomi Mi Max

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