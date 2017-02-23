Переизданный Nokia 3310 сохранит культовый дизайн

В сети появились подробности о наследнике легендарного телефона Nokia 3310. Ими поделился китайский ресурс Vtechgraphy. По данным источника, переизданный Nokia 3310 так и останется телефоном, а не смартфоном, к великой печали любителей клепать рендеры Nokia 3310 с Android на борту. Дизайн сохранит сходство с оригинальным телефоном, выпущенным в 2000 году. Главными изменениями станут толщина и вес. Закономерно, что телефон окажется тоньше и легче.





Кроме того, телефон получит увеличенный цветной дисплей, тогда как у оригинала был монохромный дисплей с разрешением 84 x 84 пикселей. Впрочем разрешение не будет слишком высоким ради сохранения продолжительного времени автономной работы. Телефон будет представлен в нескольких цветовых вариантах, включая красный зеленый и желтый.

Как ожидается, переизданный Nokia 3310 дебютирует одновременно со смартфонами Nokia 3, Nokia 5 и Nokia 6 на выставке MWC 2017, которая пройдет в Барселоне с 27 февраля по 2 марта. Ориентировочная цена на него составляет 59 евро.

Напомним, в мае 2016 года Nokia сообщила о заключении стратегического лицензионного соглашения с финской HMD относительно интеллектуальной собственности и бренда, в рамках которого HMD сможет создавать телефоны и планшеты нового поколения под брендом Nokia в течение следующих десяти лет. HMD уже представила бюджетный телефон Nokia 150 в декабре 2016 года и смартфон Nokia 6 в январе 2017 года.