Sony Xperia X (2017) показался на пресс-рендере

Как ожидается, на выставке MWC 2017, которая пройдет в Барселоне с 27 февраля по 2 марта, компания Sony представит до пяти смартфонов Xperia, возглавляемых мощным флагманом на базе процессора Qualcomm Snapdragon 835. Пресс-рендер одного из них появился в сети.


Предположительно, на рендере показан Sony Xperia X (2017), которыми источниками называемый Sony Xperia X2. Как видно по изображению, Sony уберет логотип с фронтальной панели ради уменьшения кромок вокруг дисплея.

Согласно более ранним утечкам, Sony Xperia X2 получит 5-дюймовый дисплей с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), 23-мегапиксельной основной камерой и 16-мегапиксельной фронтальной камерой. Аппаратной основой станет процессор MediaTek Helio P20, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти. Емкость аккумулятора составит 3000 мАч.

Источник
PriceRaja.com
Теги
смартфон ANDROID SONY MWC 2017 Sony Xperia X

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