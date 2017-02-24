Смарт-часы Huawei Watch 2 рассекречены в подробностях

Известный своей осведомленностью Эван Бласс (Evan Blass) через ресурс VentureBeat опубликовал рендеры и рассказал подробности о готовящихся к выпуску смарт-часах Huawei Watch 2, которые пока не были представлены официально.





По данным источника, дебют Huawei Watch 2 состоится на том же пресс-мероприятии 26 февраля к открытию выставки MWC 2017, которая пройдет в Барселоне с 27 февраля по 2 марта, на котором ожидается анонс флагманских смартфонов Huawei P10 и P10 Plus.





Huawei Watch 2 получили более спортивный внешний вид, чем первое поколение часов, а также поддержку сотовой связи благодаря слоту для карточек nanoSIM. Аппаратной основой стала Android Wear 2.0. Ближайшим конкурентом их станут LG Watch Sport, анонсированные в начале февраля. На рендерах показаны три цветовых варианта — черный, оранжевый и серый в крапинку.





Согласно более ранним утечкам, 42-мм часы получат 1,4-дюймовый дисплей и, опционально, смогут работать с сотовыми сетями самостоятельно. Версия со встроенной SIM-картой сможет поддерживать передачу данных, принимать и совершать звонки, даже при отсутствии Wi-Fi-сети или подключенного смартфона.