Смарт-часы Huawei Watch 2 рассекречены в подробностях

Известный своей осведомленностью Эван Бласс (Evan Blass) через ресурс VentureBeat опубликовал рендеры и рассказал подробности о готовящихся к выпуску смарт-часах Huawei Watch 2, которые пока не были представлены официально.


По данным источника, дебют Huawei Watch 2 состоится на том же пресс-мероприятии 26 февраля к открытию выставки MWC 2017, которая пройдет в Барселоне с 27 февраля по 2 марта, на котором ожидается анонс флагманских смартфонов Huawei P10 и P10 Plus.


Huawei Watch 2 получили более спортивный внешний вид, чем первое поколение часов, а также поддержку сотовой связи благодаря слоту для карточек nanoSIM. Аппаратной основой стала Android Wear 2.0. Ближайшим конкурентом их станут LG Watch Sport, анонсированные в начале февраля. На рендерах показаны три цветовых варианта — черный, оранжевый и серый в крапинку.


Согласно более ранним утечкам, 42-мм часы получат 1,4-дюймовый дисплей и, опционально, смогут работать с сотовыми сетями самостоятельно. Версия со встроенной SIM-картой сможет поддерживать передачу данных, принимать и совершать звонки, даже при отсутствии Wi-Fi-сети или подключенного смартфона.

Источник
VentureBeat
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