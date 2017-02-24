MWC 2017: LG представила долгоиграющий X power 2

Компания LG Electronics представила новый смартфон к выставке MWC 2017, которая пройдет в Барселоне с 27 февраля по 2 марта. Модель под названием LG X power 2 представляет собой наследника прошлогоднего долгоиграющего LG X power.





LG X power 2 получил аккумулятор емкостью 4 500 мАч. По словам производителя, с полностью заряженной батареей смартфон может около 15 часов непрерывно проигрывать видео, в течение примерно 14 часов обеспечивать навигацию или порядка 18 часов работать с интернет-контентом. Благодаря технологии быстрой зарядки, за один час аккумулятор заряжается на 50%, а для достижения полного заряда потребуется около двух часов.





Смартфон LG X Power 2 оснащается 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением HD (1280х720), 13-мегапиксельной основной и 5-мегапиксельной фронтальной камерами. Отметим, что у фронтальной камеры есть собственная вспышка. Аппаратной основой стал восьмиъядерный с тактовой частотой 1,5 ГГц, 1,5 или 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объемом до 2 ТБ.

Размеры составляют 154,7 x 78,1 x 8,4 мм, а вес — 164 грамма. Поддерживаются сотовые сети LTE, Wi-Fi (802.11 b, g, n), Bluetooth 4.2, USB 2.0 . Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat.

LG X power 2 доступен в золотистом, сером, темно-синем и черном цветовых исполнениях. Рекомендованная розничная цена пока не объявлена.