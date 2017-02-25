BlackBerry рассекретила QWERTY-смартфон KeyOne раньше времени

На сайте компании BlackBerry, явно раньше времени, появилась информация о смартфоне BlackBerry KeyOne. Сейчас страничка уже удалена из общего доступа, но информация успела разлететься по сети.





BlackBerry KeyOne, ранее известный под кодовым названием BlackBerry Mercury, представляет собой смартфон в классическом для BlackBerry форм-факторе моноблока с аппаратной QWERTY-клавиатурой. Экран используется сенсорный, клавиатура также может выступать в роли тачпада. По словам компании, он получил самую емкую батарею в истории BlackBerry.





Он оснащается 4,5-дюймовым дисплеем с разрешением 1620 x 1080 пикселей и соотношением сторон 3:2, 12-мегапиксельной основной и 8-мегапиксельной фронтальной камерами, процессором Qualcomm Snapdragon 625, 3 ГБ оперативной памяти, 32 ГБ встроенной флеш-памяти, аккумулятором на 3505 мАч. Размеры составляют 149,3 x 72,5 x 9,4 мм, а вес — 180 граммов. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.1 Nougat. Также есть порт USB Type-C.





Анонс BlackBerry KeyOne/Mercury ожидается к к выставке MWC 2017, которая пройдет в Барселоне с 27 февраля по 2 марта.



