Безрамочный Ulefone F1 с двойной камерой дебютирует на MWC 2017

Китайская компания Ulefone пообещала представить смартфон Ulefone F1 на выставке MWC 2017, которая пройдет в Барселоне с 27 февраля по 2 марта. Модель отличается очень небольшими кромками вокруг дисплея. Причем не только боковыми, но и сверху.


Смартфон Ulefone F1 получит двойную основную камеру, восьмиядерный процессор MediaTek Helio P25, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Дополнительных подробностей компания пока не раскрыла.

Ulefone также намекнула на еще один смартфон — Ulefone T1, который будет базироваться на процессоре MediaTek Helio P25, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти.

Источник
Ulefone
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смартфон ANDROID MWC 2017 Ulefone

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