MWC 2017: HMD анонсировала смартфоны Nokia 3 и 5

На пресс-конференции к открытию выставки MWC 2017, которая пройдет в Барселоне с 27 февраля по 2 марта, компания HMD Global представила пару новых смартфонов под брендом Nokia — Nokia 3 и 5.



Это недорогие модели, более простые, чем Nokia 6, анонсированный в январе 2017 года. Nokia 5 заключена в металлический корпус и предлагается в четырех цветовых вариантах — синий, медный, черный и серебристый. Он оснащается 5,2-дюймовым дисплеем с разрешением HD (720 x 1280 пикселей), 13-мегапиксельной основной и 8-мегапиксельной фронтальной камерами процессором Qualcomm Snapdragon 430, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной флеш-памяти. Аккумулятор обладает емкостью 3000 мАч. Цена составит 189 евро.



Смартфон Nokia 3 заключен в алюминиевый корпус, получил 5-дюймовый дисплей с разрешением HD (720 x 1280 пикселей) и 8-мегапиксельные фронтальную и основную камеру.  В основе лежит четырехъядерный MediaTek MT6737,  2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной флеш-памяти. Аккумулятор обладает емкостью 2650 мАч. Цена составит 139 евро.

Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat. Продажи Nokia 3 и 5 стартуют в международном масштабе во втором квартале 2017 года.

Напомним, в мае 2016 года Nokia сообщила о заключении стратегического лицензионного соглашения с финской HMD относительно интеллектуальной собственности и бренда, в рамках которого HMD сможет создавать телефоны и планшеты нового поколения под брендом Nokia в течение следующих десяти лет. HMD уже представила бюджетный телефон Nokia 150 в декабре 2016 года и смартфон Nokia 6 в январе 2017 года.


Источник
HMD
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