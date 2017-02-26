MWC 2017: Переизданный Nokia 3310 представлен официально

На пресс-конференции к открытию выставки MWC 2017, которая пройдет в Барселоне с 27 февраля по 2 марта, компания HMD Global представила переизданную версию легендарного кнопочного телефона Nokia 3310.


Напомним, Nokia в свое время продала 126 миллионов Nokia 3310, чей изначальный выход состоялся в сентябре 2000 года. Новый Nokia 3310 тоже работает на платформе Series 30+ и сохранил некоторые узнаваемые черты предшественника.

Новый Nokia 3310 получил 2,4-дюймовым дисплеем с разрешением QVGA (320 х 240 пикселей), 2-мегапиксельную камеру и даже слот для карточек формата microSD. Телефон стал заметно компактнее, тоньше и легче предшественника.

Он предлагается в четырех цветовых вариантах — красном, желтом, синем и сером. Продажи стартуют во втором квартале 2017 года по цене 49 евро.

Напомним, в мае 2016 года Nokia сообщила о заключении стратегического лицензионного соглашения с финской HMD относительно интеллектуальной собственности и бренда, в рамках которого HMD сможет создавать телефоны и планшеты нового поколения под брендом Nokia в течение следующих десяти лет. HMD уже представила бюджетный телефон Nokia 150 в декабре 2016 года и смартфон Nokia 6 в январе 2017 года.

Источник
HMD
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