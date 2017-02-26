MWC 2017: Флагманские Huawei P10 и P10 Plus с камерами Leica представлены официально

Как и ожидалось, компания Huawei представила на пресс-мероприятии к открытию выставки MWC 2017, которая пройдет в Барселоне с 27 февраля по 2 марта, свои новые флагманские смартфоны — Huawei P10 и P10 Plus.





Смартфоны Huawei P10 и P10 Plus станут наследниками оказавшихся настоящим хитом Huawei P9 и P9 Plus с двойной 12-мегапиксельной камерой Leica. Новое поколение получило не только основную двойную камеру, сертифицированную Leica, фронтальная камера теперь может похвастаться оптикой Leica. Основная камера состоит из модулей на 12 и 20 мегапикселей, реализующие двухкратный гибридный зум. Монохромный вспомогательный сенсор нарастил разрешение. Есть гибридный автфокус и система оптической стабилизации изображения. Кроме того, производитель отмечает улучшенное распознавание, использующее 100 опорных точек.





Рамки вокруг экранов смартфонов стали на 50% тоньше. Аппаратные кнопки под экраном отсутствуют. Вместо этого используется углубление с сенсором и сканером отпечатков пальцев— как у iPhone 7, но, в отличие от iPhone 7, такая кнопка не имитирует ощущение от нажатия. Поддерживается пролистывание вверх для вызова списка запущенных программ, долгое нажатие для возвращения к домашнему экрану и короткое нажатие для возвращения назад.





Huawei P10 оснащается 5,1-дюймовым экраном с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), 4 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти, аккумулятором на 3200 мАч. Интересоно, что в России будет также доступна версия с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти. Время автономной работы достигает 15 часов в режиме воспроизведения HD-видео или 4G-веб-серфинга, 24 часа 3G-звонков, 84 часа воспроизведения музыки.

Huawei P10 Plus оснащается 5,5-дюймовым экраном с разрешением Quad HD (2560 x 1440 пикселей), 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти или 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти, аккумулятором на 3750 мАч, поддерживается LTE 4x4 MIMO. Время автономной работы достигает 15 часов в режиме воспроизведения HD-видео или 4G-веб-серфинга, 27 часов 3G-звонков, 98 часов воспроизведения музыки.

Аппаратной основой стал фирменный восьмиядерный процессор HiSilicon Kirin 960 с тактовой частотой 2,5 ГГц. Поддерживаются LTE cat 12, Wi-Fi (802&11 a/b/g/n/ac), NFC, Bluetooth 4.2, есть порт USB Type-C. Используется функция быстрой зарядки Huawei SuperCharge 3.0. Как обещает производитель, зарядник Huawei 5A SuperCharge на 50% быстрее по сравнению с Huawei P9. 30 минут подзарядки дают 57% заряда аккумулятора.





Смартфоны представлены в шести цветах для международного рынка, в Китае также дополнительно выйдут розовый и белый варианты.





Huawei P10 и P10 Plus станут доступны начиная с марта 2017 года. Рекомендованная цена составляет 649 евро и 699/799 евро.