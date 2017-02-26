MWC 2017: Huawei представила смарт-часы Watch 2 и Watch 2 Classic на Android Wear 2.0

На пресс-конференции к открытию выставки MWC 2017, которая пройдет в Барселоне с 27 февраля по 2 марта, компания Huawei представила не только флагманские смартфоны Huawei P10 и P10 Plus, но и новое поколение смарт-часов.





Смарт-часы под названием Huawei Watch 2 получили более спортивный внешний вид с резиновым ремешком. Они поддерживают сотовые сети 4G LTE за счет встроенной e-SIM, что позволяет совершать и принимать телефонные звонки без подключения к смартфону. Внизу часов имеется слот для nano SIM. Задняя панель часов изготовлена из нержавеющей стали, на ней расположен датчик пульсомера и зарядные контакты. Версия Huawei Watch 2 Classic получила стальной безель и кожаные ремешки.

Смарт-часы оснащаются 1,2-дюймовым AMOLED-дисплеем с плотностью пикселей 328 ppi, 768 МБ оперативной и 4 ГБ встроенной флеш-памяти, шестиосным датчиком движения, барометром, пульсомером, аккумулятором на 420 мАч с быстрой зарядкой. Поддерживаются 4G LTE, GPS и NFC. Предусмотрена защита от воды и пыли по стандарту IP68.

Смарт-часы Huawei Watch 2 и Watch 2 Classic станут доступны в марте по цене 329 евро в Испании, Франции, Португалии, Италии, Германии и Китае. В апреле они появятся в США, Великобритании, России и Австралии.