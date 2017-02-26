MWC 2017: флагманский LG G6 представлен официально

Как и ожидалось, компания LG Electronics представила свой новый флагманский смартфон — LG G6. Он отличается большим дисплеем при относительно компактных размерах, что было достигнуто благодаря тонким кромкам вокруг дисплея.





Для LG G6 заранее был представлен специальный экран под названием FullVision от LG Display — 5,7-дюймовый QHD+ LCD с соотношением сторон 18:9. Разрешение нового дисплея составляет 1440 x 2880 пикселей, что дает результирующую плотность 564 точек на дюйм. Для сравнения, у LG G5 используется 5,3-дюймовый дисплей 16:9 с разрешением QHD (1440 х 2560 пикселей) и 554 ppi.





Также LG заблаговременно показала интерфейс UX 6.0, оптимизированный для дисплея FullVision, позволяя выполнять разные задачи в соседних окнах. Для этого используются квадратные блоки, экран как раз делится поровну на две квадратные области. Особенности квадратных блоков используются не только для просмотра разных приложений, но и разных функций внутри одного приложения. Например, в приложении камеры можно одновременно просматривать фото в одном квадрате и управлять съемкой в другом.





Смартфон получил двойную основную камеру с 13-мегапиксельными сенсорами, один из объективов широкоугольный, с углом обзора 125 градусов. Фронтальная камера получила разрешение 5 Мп и угол обзора в 100 градусов.





Смартфон базируется на прошлогоднем Qualcomm Snapdragon 821, а не на топовом процессоре Snapdragon 835 текущего года, который еще только должен выйти в ближайшем будущем. Используются 4 ГБ оперативной памяти, 32 или 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения картами microSD объемом до 2 ТБ. Аккумулятор обладает емкостью 3300 мАч с возможностью беспроводной зарядки.





Также можно отметить металлический корпус, защиту от воды и пыли по стандарту IP68 (погружение до полутора метров на полчаса), сканер отпечатков пальцев,ЦАП Quad DAC, как у LG V20, поддержку 4G LTE, Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 4.2 LE, GPS, NFC, порт USB Type-C. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat с фирменной оболочкой LG UX 6.0. Предусмотрена поддержка голосового помощника Google Assistant. Размеры составляют 148,9 x 71,9 x 7,9 мм, а вес — 163 грамма.

Смартфон LG G6 представлен в трех вариантах расцветок корпуса — черном (Astro Black), сером (Ice Platinum) и белом (Mystic White). Сроки выпуска и рекомендованная цена пока не объявлены.