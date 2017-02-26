MWC 2017: ZTE демонстрирует "гигабитный" смартфон

На выставке MWC 2017, которая проходит в Барселоне с 27 февраля по 2 марта, компания ZTE показывает смартфон, морально готовящий пользователей к сетям пятого поколения связи.





Устройство получило логичное название ZTE Gigabit Phone и поддерживает скорость скачивания до 1 Гбит/с. Хотя сам смартфон не поддерживает сети 5G, производитель позиционирует его как "пре-5G". Он открывает возможности для сферических панорамных видео в виртуальной реальности, мгновенного доступа к облачному хранилищу, и тому подобным радостям жизни с постоянным сверхскоростным подключением к сети.

В основе лежит процессор Snapdragon 835 от Qualcomm, который включает гигабитный LTE-модем X16. Отметим, что Qualcomm уже анонсировала более скоростной модем — X20, его скорость достигает 1,2 Гбит/с.