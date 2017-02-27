Windows-версия Alcatel Idol 4S выйдет в Европе как Alcatel Idol 4 Pro

На выставке MWC 2017, которая проходит в Барселоне с 27 февраля по 2 марта, компания TCL Communications сообщила подробности европейского выпуска версии смартфона Alcatel Idol 4S на базе Windows 10 Mobile.





Напомним, версия смартфона Alcatel Idol 4S на основе операционной Windows 10 Mobile доступна на рынке США с ноября 2016 года. Оригинальная Android-версия дебютировала на прошлогодней MWC.

Интересно, что в Европе модель получит название Alcatel Idol 4 Pro. Смартфон оснащается 5,5-дюймовым AMOLED-дисплеем разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), сканером отпечатков пальцев, 21-мегапиксельной основной и 8-мегапиксельной фронтальной камерами. Аппаратной основой стал процессор Qualcomm Snapdragon 82, 4 ГБ оперативной и64 ГБ встроенной флеш-памяти памяти с возможностью расширения карточками microSD.

Среди других характеристик — аккумулятор на 3000 мАч с технологией быстрой зарядки, порт USB Type-C. Смартфон поддерживает функцию Continuum. Смартфон Alcatel Idol 4 Pro поступит в продажу в июне 2017 года по цене 599 евро.

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