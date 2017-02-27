Рассекречена цена флагманского LG G6

Как мы уже писали, вчера на пресс-конференции к открытию выставки MWC 2017 компания LG Electronics представила свой новый флагманский смартфон LG G6. Однако тогда не были названы сроки выпуска и рекомендованная цена. Теперь стала известна стоимость LG G6 для корейского рынка.


Информацией поделился Джуно Чо (Juno Cho), глава мобильного подразделения LG, в интервью корейскому изданию The Investor. По его словам, первым регионом, где появится LG G6 станет родной корейский рынок. Выход в продажу там запланирован на 10 марта, а цена составит для младшей версии составит 899 800 корейских вонов, то есть около 793,62 доллара США.

Читайте другие новости Ferra.ru с выставки MWC 2017 прямо из Барселоны.

Источник
The Investor
Теги
смартфон ANDROID LG MWC 2017 LG G6

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