Oppo показала прототип смартфона с 5-кратным оптическим зумом

На выставке MWC 2017, которая проходит в Барселоне с 27 февраля по 2 марта, китайская компания Oppo показала прототип смартфона с двойной камерой, обеспечивающей 5-кратный оптический зум.


Oppo называет систему 5x Dual Camera Zoom, отмечается, что она использует уникальную "перископоподобную" структуру, направляющую свет через призму в телефото объектив, установленный внутри смартфона и расположенный под углом в 90 градусов к обычному тыльному широкоугольному объективу.


В результате, достигается 5-кратный зум "без потерь" в тонком смартфоне. По крайней мере, именно это обещает производитель. В систему входят более 50 компонентов, размещенных в модуле общей толщиной 5,7 мм. Кроме того, в камере предусмотрена новая система оптической стабилизации изображения.



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Источник
Собственный корреспондент Ferra.ru

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