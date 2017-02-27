Sony представила флагманский Xperia XZ Premium с 4K-дисплеем

На пресс-конференции к открытию выставки MWC 2017, которая проходит в Барселоне с 27 февраля по 2 марта, компания Sony Mobile представила свой новый флагманский смартфон — Sony Xperia XZ Premium.





Смартфон может похвастаться улучшенной камерой Motion Eye с разрешением 19 Мп и новой оптикой. В 2017 году такой модуль будет использоваться только в смартфонах Sony, а другим производителям его поставлять не будут.





Пиксель сенсора увеличился с 1,12 до 1,22 мкм, а прямо под сенсором установлена буферная память. Такое используется в полноценных камерах, например есть в Sony Cyber-shot RX100, а теперь применили в мобильных модулях.





Поддерживается режим сверхзамедленной съемки Super Slow-mo на скорости 960 кадров в секунду в качестве HD. Во время видеозаписи нужно нажать специальную кнопку (экранную), и следующие 0,2 секунды запишутся в Slow-mo, на выходе получится 6-секундное видео. Еще одна интересная фишка — предиктивная съемка фото. Камера определяет движение в кадре и делает и запоминает до 4 кадров до спуска затвора. После съемки можно будет выбрать понравившиеся.







Второй изюминкой смартфона Xperia XZ Premium стал экран 4K HDR. Такого контента пока немного, но Amazon и Netflix уже начинают его поддерживать. YouTube тоже продвигает HDR, но пока только на десктопах, а мобильное приложение еще не поддерживает такой режим.

Смартфон защищен стеклом Gorilla Glass 5 и на передней, и на задней панелях. Xperia XZ Premium оснащается 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением 4K Ultra HD (3840 x 2160 пикселей), 19-мегапиксельной основной камерой с сенсором 1/2,3" Exmor RS for mobile и пятиосной системой стабилизации изображения, 13-мегапиксельной фронтальной камерой 1/3,06" Exmor RS for mobile.

Аппаратной основой стал топовый в текущем году процессор Qualcomm Snapdragon 835, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти (UFS). Для расширения используется гибридный слот — можно вставить либо microSD, либо вторую SIM-карту. Аккумулятор обладает емкостью 3230 мАч. Технология зарядки Qnovo подбирает режим зарядки, чтобы продлить жизнь аккумулятора. Смартфон учится и вечером будет предлагать растянуть зарядку до момента пробуждения, но можно отказаться и зарядить в обычном режиме.

Поддерживаются LTE, Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac), NFC, Bluetooth 4.2, есть 3,5-мм миниджек для наушников и порт USB 3.1 Type-C. Также стоит отметить сканер отпечатков пальцев, защиту от воды и пыли по стандартам IP65/68 и стереодинамики. Размеры составляют 156 х 77х7,9 мм, а вес — 195 граммов.

Смартфон представлен в серебристом и черном цветовых вариантах. Он станет доступен в конце весны 2017 года

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