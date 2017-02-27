Sony представила продвинутый Xperia XZs

На пресс-конференции к открытию выставки MWC 2017, которая проходит в Барселоне с 27 февраля по 2 марта, компания Sony Mobile представила смартфон Xperia XZs, в дополнение к флагманскому Xperia XZ Premium с 4K-дисплеем, недорогому Xperia XA1 и большому XA1 Ultra.


Как и Xperia XZ Premium, в смартфоне исползуется Xperia XZs модуль камеры Motion Eye с разрешением 19 Мп и новой оптикой. Поддерживается режим сверхзамедленной съемки Super Slow-mo на скорости 960 кадров в секунду в качеcтве HD. Во время видеозаписи нужно нажать специальную кнопку (экранную), и следующие 0,2 секунды запишутся в Slow-mo, на выходе получится 6-секундное видео. Еще одна интересная фишка — предиктивная съемка фото. Камера определяет движение в кадре и делает и запоминает до 4 кадров до спуска затвора. После съемки можно будет выбрать понравившиеся.


Смартфон заключен в металлический матовый корпус, он защищен от воды и пыли, в домашнюю кнопку встроен сканер отпечатков пальцев. Sony Xperia XZs оснащается 5,2-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), 13-мегапиксельной фронтальной камерой.


Аппаратной основой стал прошлогодний топовый процессор Qualcomm Snapdragon 820, 4 ГБ оперативной и 32 или 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD. Аккумулятор обладает емкостью 2900 мАч. Технология зарядки Qnovo подбирает режим зарядки, чтобы продлить жизнь аккумулятора. Смартфон учится и вечером будет предлагать растянуть зарядку до момента пробуждения, но можно отказаться и зарядить в обычном режиме.


Технология зарядки Qnovo подбирает режим зарядки, чтобы продлить жизнь аккумулятора. Смартфон учится и вечером будет предлагать растянуть зарядку до момента пробуждения, но можно отказаться и зарядить в обычном режиме.

Поддерживаются LTE, Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac), NFC, Bluetooth 4.2, есть 3,5-мм миниджек для наушников и порт USB Type-C. Размеры составляют 146 х 72 х8,1 мм, а вес — 195 граммов. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat.

Изначально Sony Xperia XZs выйдет для японского рынка, но затем появится и в других регионах, включая Россию. Xperia XZs поступит в продажу в начале апреля 2017 года в цвете синий, серебристый и черный.

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Источник
Собственный корреспондент Ferra.ru
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