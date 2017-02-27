ZTE представила простой смартфон nubia N1 lite

На выставке MWC 2017, которая проходит в Барселоне с 27 февраля по 2 марта, компания ZTE представила смартфон nubia N1 lite. Это вариация прошлогоднего ZTE nubia N1, получившая упрощенные параметры.


Он оснащается 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением HD (720 x 1280 пикселей) со стеклом 2.5D, сканером отпечатков пальцев, 8-мегапиксельной основной и 5-мегапиксельной фронтальной камерами. Причем у фронтальной камеры есть собственная вспышка. Емкость аккумулятора составляет 3000 мАч.


Аппаратной основой стал четырехъядерный процессор MediaTek MT6737 с тактовой частотой 1,3 ГГц, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью использования карт памяти формата microSD. Предусмотрена поддержка сотовых сетей LTE.

Работа производится под управлением операционной системы Android 6.0 Marshmallow. Выход ZTE nubia N1 lite в продажу ожидается в конце марта 2017 года в Европе и Азии.

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Источник
nubia
Теги
смартфон ANDROID ZTE MWC 2017 Nubia

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