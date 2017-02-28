Быстрая Super mCharge от Meizu обещает зарядку смартфона до 100% за 20 минут

На выставке MWC 2017, которая проходит в Барселоне с 27 февраля по 2 марта, компания Meizu представила третье поколение технологии быстрой зарядки Super mCharge.





Super mCharge с контролем температуры батареи использует высоковольтный метод прямого заряда. Как обещает производитель, новое зарядное устройство 11V/5A имеет максимальную мощность 55 Вт для ускоренной зарядки батареи на 3000 мАч с 0 до 100% за 20 минут.

По словам разработчиков, Super mCharge применяется специальная схема преобразования напряжения, повышающая эффективность зарядки с 9% до 98%, обеспечивая стабильную работу устройства во время зарядки. Также ведется постоянный контроль и мониторинг температуры батареи, которая не поднимается выше 39 градусов в процессе зарядки, повышая ее безопасность и надежность.

Кабель для зарядки устройства способен пропускать до 160 Вт. Внутреннее тестирование показало, что батарея емкостью 3000 мАч ATL, сохраняет более 80% от своей емкости после 800 циклов зарядки-разрядки. Теоретически, это означает срок службы аккумулятора более 2 лет.

Когда новая технология зарядки начнет использоваться в смартфонах Meizu пока не уточнила.

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