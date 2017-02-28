Металлический стодолларовый Xiaomi Redmi 4X получил аккумулятор на 4100 мАч

Компания Xiaomi представила недорогой смартфон Redmi 4X. Он заключен в металлический корпус со сканером отпечатков пальцев на задней панели и может похвастаться емким аккумулятором на 4100 мАч.


Смартфон оснащается 5-дюймовым дисплеем с разрешением HD (720 x 1280 пикселей) и стеклом 2.5D со скругленными кромками, 13-мегапикслеьной основной и 5-мегапиксельной фронтальной камерами. Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 435 с тактовой частотой 1,4 ГГц и графикой Adreno 505, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной флеш-памяти или 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти, есть возможность расширения карточками формата microSD объемом до 128 ГБ.


Поддерживаются две SIM-карты, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth 4.2, GPS. Размеры составляют 139,24 x 69,96 x8,65 мм, а вес — 150 граммов. Работа производится под управлением операционной системы Android с оболочкой MIUI 8.

Xiaomi Redmi 4X предлагается в розовом, золотистом и черном цветовых вариантах. Цена в Китае составляет 101 доллар США за версию с 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной флеш-памяти, 130 долларов США за версию с 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти.

Источник
Xiaomi
Теги
смартфон ANDROID Xiaomi

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