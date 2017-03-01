Появились фото нового смартфона BlackBerry

В Интернете появились фотографии нового, пока официально не анонсированного, смартфона BlackBerry, который предназначен для рынка Индонезии. Предположительно, новинка будет конкурировать с устройствам в средней ценовой категории.

Предполагается, что на изображениях мы видим BlackBerry с модельным номером BBC100-1, слухи о котором начали появляться в декабре прошлого года. Гаджет, по всей вероятности, получит 5,5-дюймовый дисплей с разрешением 1280 х 720 пикселей и будет работать на чипе Snapdragon 425. Смартфон может получить 4 ГБ оперативной памяти и накопитель на 32 ГБ.

BBC100-1 будет изготовлен совместным предприятием PT BB Merah Putih, которое заключило лицензионное соглашение с BlackBerry.

Источник
Crackberry
Теги
BLACKBERRY смартфоны

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