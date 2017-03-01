Рассекречена российская цена смартфона Alcatel A5 LED со светомузыкой

Китайская компания TCL раскрыла условия российского выпуска необычного смартфона Alcatel A5 LED, анонсированного в начале выставки MWC 2017, которая проходит в Барселоне с 27 февраля по 2 марта.





Продажи Alcatel A5 LED в России планируется начать в середине апреля по рекомендованной розничной цене 13 990 рублей. Смартфон будет поставляться в комплекте со светодиодной крышкой и сменными задними крышками двух цветов: «черный металлик» или «серебристый металлик».

Напомним, главной изюминкой модели стала панель со светодиодной подсветкой. Предусмотрены различные эффекты для входящих звонков, сообщений, сигналов будильника и оповещений в социальных сетях. Подсветка настраивается через приложение Color Catcher 2.0. Можно создать собственный режим пульсации цветной подсветки в такт музыке или другой деятельности. Можно также переключаться между режимами, встряхивая смартфон.

В остальном, смартфон получил довольно обычные параметры. Так, он оснащается 5,2-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением HD (720 x 1280 пикселей), 8-мегапиксельную основную и 5-мегапиксельную фронтальную камеры. Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор MediaTek MT6753 с тактовой частотой 1,5 ГГц, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD. Аккумулятор обладает емкостью 2800 мАч.

Поддерживаются LTE Cat. 4, Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth 4.2; GPS и FM-радио. Кстати, смартфон поддерживает сменные задние панельки и светодиодная — это панелька по умолчанию, предлагаемая в комплекте. Работа производится под управлением операционной системы Android 6.0 Marshmallow.

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