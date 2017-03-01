HP показала обновленный Elite x3 на Windows 10 Mobile

На выставке MWC 2017, которая проходит в Барселоне с 27 февраля по 2 марта, компания HP без особого шума показала обновленный смартфон HP Elite x3 на базе операционной системы Windows 10 Mobile.





Модель показывалась только под стеклянным колпаком, ее заметили журналисты ресурса PCWorld. Смартфон в док-станции был обнаружен в задней части павильона компании без каких-либо подписей и опознавательных знаков. Впрочем, представитель HP подтвердил, что это пример того, как компания видит развитие платформы x3.

Как можно заметить, смартфон слегка отличается по дизайну от оригинала, он получил полностью металлический блестящий корпус с пластиковыми антенными вставками и более тонкие рамки вокруг дисплея. Относительно аппаратной начинки можно только строить предположения. Так, вероятно использование топового процессора Qualcomm Snapdragon 835 и улучшенная камера.

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