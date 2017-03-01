TCL выпустит три смартфона BlackBerry в 2017 году

Китайская компания TCL планирует выпустить три смартфона под брендом BlackBerry в 2017 году. Об этом сообщил Николас Зибел (Nicolas Zibell), исполнительный директор TCL Communications, в интервью ресурсу CNET на выставке MWC 2017, которая проходит в Барселоне с 27 февраля по 2 марта.



BlackBerry KeyOne

Отметим, что одним из этих трех смартфонов, вероятно, станет BlackBerry KeyOne с QWERTY-клавиатурой, анонсированный на MWC 2017. Другие две модели станут наследниками прошлогодних BlackBerry DTEK50 и DTEK60. Они получат другие названия, но унаследуют основные черты дизайна, включая отсутствие клавиатуры.

Отметим, что BlackBerry KeyOne стал последним смартфоном под брендом BlackBerry, разработанный самой компанией BlackBerry, его производителем стала компания TCL Communication Technology.

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