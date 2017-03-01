Samsung представила защищенный смартфон Galaxy Xcover 4

Компания Samsung представила новое поколение защищенных смартфонов — Galaxy Xcover 4. Он приходит на смену модели Samsung Galaxy Xcover 3, которая вышла еще в 2015 году.


Samsung Galaxy Xcover 4 создан для использования не в самых благоприятных условиях. Он сертифицирован по стандарту IP68, что говорит о возможности погружения на 1,5 метра и полной защите от проникновения пыли. В плане ударопрочности, переносимости вибраций, низких и высоких температур, то смартфон соответствует американскому военному стандарту MIL-STD 810G. Кроме того, сенсорный экран распознает нажатия в перчатках, а под дисплеем расположены аппаратные навигационные кнопки.


Samsung Xcover 4 оснащается 4,99-дюймовым дисплеем с разрешением HD (720 x 1280 пикселей), 13-мегапиксельной основной и 5-мегапиксельной фронтальной камерами. Аппаратной основой стал неназванный четырехъядерник с тактовой частотой 1,4 ГГц, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объемом до 256 ГБ. Аккумулятор обладает емкостью 2800 мАч.


Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat. Продажи Samsung Xcover 4 начнутся в Европе в апреле по цене 259 евро.

Источник
Samsung
Теги
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