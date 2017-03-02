Смартфон BlackBerry Aurora рассекречен ритейлером

Индонезийский онлайн-ритейлер Lazada начал принимать предварительные заказы на готовящийся к выпуску смартфон BlackBerry Aurora, который пока еще не был представлен официально.

Напомним, BlackBerry Aurora с модельным номером BBC100-1 на днях уже показался на живых фото. Теперь Lazada опубликовал пресс-рендеры в трех цветовых вариантах, на которых можно разглядеть разные оттенки рамки, а также подробности о характеристиках и цене.

По предварительным данным BlackBerry Aurora оснащается 5-дюймовым дисплеем с разрешением HD (720 x 1280 пикселей), 13-мегапиксельной основной и 8-мегапиксельной фронтальной камерами. Аппаратной основой стал четырехъядерный процессор Qualcomm Snapdragon 425 с тактовой частотой 1,4 ГГц и графикой Adreno 308, 4 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD объемом до 128 ГБ.

Поддерживаются две SIM-карты, 4G LTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.1, GPS и ГЛОНАСС. Аккумулятор обладает емкостью 3000 мАч. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat. На данный момент BlackBerry Aurora предлагается для заказа в золотистом, серебристом и черном цветовых вариантах по цене около 260 долларов США. Пока неясно, какова будет финальная цена и когда начнутся продажи.