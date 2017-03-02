Gresso выпускает люксовые версии Nokia 3310

Вслед за командой ювелирного бренда Caviar, за переоформление «воскресшей» легенды, Nokia 3310, взялась компания Gresso, производитель телефонов и аксессуаров класса люкc с российскими корнями.


Gresso предлагает две версии телефона Nokia 3310 с разной отделкой — в корпусе из авиационного титана и с черным PVD-покрытием, обе с полированными вручную кнопками. Как обещает производитель, оригинальные размеры телефона сохранены. В лимитированные коллекцию войдет по 3310 экземпляров, цена стартует от 175 000 рублей.


Напомним, осовремененная версия Nokia 3310 была представлена компанией HMD Global на выставке MWC 2017, которая проходит в Барселоне с 27 февраля по 2 марта. Caviar предложила версии из пуленепробиваемого титана марки ВТ 23 с гравировкой в технике «дамасская сталь, а также с золотой отделкой и портретом-барельефом Владимира Путина. Ориентировочная цена — 99 000 рублей для Nokia 3310 Supremo Putin и 89 000 рублей для Nokia 3310 Titano. Для сравнения, цена обычного Nokia 3310 составляет 49 евро.

Источник
Gresso
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телефон Gresso Nokia 3310

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