Moto G5 появился в Великобритании

Смартфон Moto G5 должен выйти в продажу ближе к концу марта 2017 года, но уже появился в каталоге онлайн-магазина популярного британского ритейлера John Lewis.


John Lewis предлагает Moto G5 в золотистом и серебристом с 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной памяти за 169,95 фунтов стерлингов. На данный момент смартфон помечен как отсутствующий в наличии, так что речь, судя по всему, идет о предварительном заказе.

Напомним, Lenovo представила смартфоны Moto G5 и G5 Plus на выставке MWC 2017, которая прошла в Барселоне с 27 февраля по 2 марта. Это относительно недорогие модели в металлическом корпусе со сканером отпечатков пальцев с поддержкой жестов, работающие под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat.

Младшая модель, Moto G5, получила 5-дюймовый дисплей с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), 13-мегапиксельную основную и 5-мегапиксельную фронтальную камеры, процессор Qualcomm Snapdragon 430, 2 или 3 ГБ оперативной и 16 или 32 ГБ встроенной флеш-памяти, а также аккумулятор на 2800 мАч. Поддерживаются две SIM-карты.

Источник
John Lewis
Теги
смартфон ANDROID LENOVO Moto Moto G5

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