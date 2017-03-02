В России появится урезанная версия LG G6

Как мы уже писали, на выставке MWC 2017 компания LG Electronics представила свой новый флагманский смартфон — LG G6. Тем не менее, совсем-совсем флагманским он будет далеко не для всех регионов.





Так, поддержка беспроводной зарядки предусмотрена только для США, а цифро-аналоговым преобразователем Hi-Fi Quad DAC — для корейского. Максимальный объем 64 ГБ быстрой памяти UFS 2.0 предусмотрен для азиатских регионов. Но если вы захотите купить вариацию со всеми тремя этими особенностями, то вы не сможете этого сделать, или найти такой эксклюзив будет нелегко.

Как легко заметить в описании региональных особенностей, Россия вряд ли получит хоть одну из этих "фишек", то есть в российской рознице можно будет найти только версии без беспроводной зарядки, ЦАП Hi-Fi Quad DAC и большого объема быстрой памяти UFS 2.0.