Coolpad займется сборкой YotaPhone 3

Предположения о том, что YotaPhone 3 так никогда и не будет выпущен, судя по всему, оказались ложными. В официальном Instagram производителя утверждается, что третье поколение смартфона все-таки создается.

Напомним, что YotaPhone 3 изначально планировали выпустить в первом квартале 2016-го года, однако этого так и не произошло.

Главной проблемой, сообщают в Yota Devices, был поиск производственного партнера для сборки смартфона. Таковым стал китайский Coolpad. Для этого было создано совместное предприятие, в котором Yota Devices принадлежит 51% акций, а Coolpad – 49%. Руководить организацией будет человек из китайско компании. Кроме того, для осуществления проекта Coolpad предоставит 200 сотрудников из своего штата, а Yota Devices – 60.