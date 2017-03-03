Google готовит второе поколение премиум-смартфонов Pixel

Компания Google работает над вторым поколением смартфонов Pixel. Об этом рассказал Рик Остерло (Rick Osterloh), вице-президент Google по аппаратному направлению, в интервью ресурсу AndroidPit.





По его словам, смартфоны Pixel 2 останутся высококлассными моделями премиум-уровня. Компания не планирует выпускать бюджетные смартфоны в линейке Pixel. Это опровергает недавние слухи о возможном выходе недорогих моделей Google Pixel. Также Рик Остерло подтвердил, что пользователи могут рассчитывать на выход наследника Google Pixel в 2017 году.

Согласно более ранним слухам, смартфоны Google Pixel 2 получат защиту от воды по стандарту IP67 или IP68, что позволит им выдерживать погружение на глубину до полутора метров на полчаса. Также ожидается топовый процессор Qualcomm Snapdragon 835. Ориентировочная цена на Pixel 2 предсказывается на 50 долларов выше, чем у оригинала, то есть младшая модель может быть оценена в $699.