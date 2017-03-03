LG открыла предзаказ на флагманский G6

Компания LG Electronics начала принимать предварительные заказы на флагманский смартфон LG G6 на своем родном рынке — в Южной Корее. Смартфон там начнет продаваться 10 марта по цене 899 800 корейских вонов, то есть около 778 долларов США.





При этом для пользователей, оформивших предварительный заказ, компания предлагает щедрый комплект опциональных подарков на сумму порядка $390, включая годовую гарантию на замену дисплея, Bluetooth-гарнитуру TonePlus, клавиатуру Raleigh keyboard 2, беспроводную клавиатуру и кофе-машину Nescafe.

LG G6 оснащается 5,7-дюймовым дисплеем FullVision с разрешением QHD+ (1440 x 2880 пикселей), что дает результирующую плотность 564 точек на дюйм. Для сравнения, у LG G5 используется 5,3-дюймовый дисплей 16:9 с разрешением QHD (1440 х 2560 пикселей) и 554 ppi.

Смартфон получил двойную основную камеру с 13-мегапиксельными сенсорами, один из объективов широкоугольный, с углом обзора 125 градусов. Фронтальная камера получила разрешение 5 Мп и угол обзора в 100 градусов. Он базируется на прошлогоднем Qualcomm Snapdragon 821, а не на топовом процессоре Snapdragon 835 текущего года, который еще только должен выйти в ближайшем будущем. Используются 4 ГБ оперативной памяти, 32 или 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения картами microSD объемом до 2 ТБ. Аккумулятор обладает емкостью 3300 мАч с возможностью беспроводной зарядки.

Также можно отметить металлический корпус, защиту от воды и пыли по стандарту IP68 (погружение до полутора метров на полчаса), сканер отпечатков пальцев,ЦАП Quad DAC, как у LG V20, поддержку 4G LTE, Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 4.2 LE, GPS, NFC, порт USB Type-C. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat с фирменной оболочкой LG UX 6.0, оптимизированной для дисплея FullVision. Предусмотрена поддержка голосового помощника Google Assistant. Размеры составляют 148,9 x 71,9 x 7,9 мм, а вес — 163 грамма.