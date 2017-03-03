Выручка мобильного рынка за 2017 год составит 1,57 триллиона долларов

Аналитики из IDC предполагают, что мобильный рынок принесет за этот год 1,57 триллиона долларов — то есть, на 2,6% больше, чем за 2016-ый. Также они ожидают дальнейшего годового прироста примерно на 2,1%. К 2020-ому году «мобильная» выручка должна составить 1,67 триллиона долларов.

Любопытно, что больше всего денег принесет не продажа устройств, а услуги связи. Реализация гаджетов лишь на второй позиции. Сообщается, что потребительский сегмент в приоритете — две трети придется именно на него.

Что касается приложений и платформ для их разработки, то этот рынок растет куда быстрее, чем общий — 17,3% и 20,3% соответственно.

Самым перспективным регионом для мобильных технологий в IDC считают Азиатско-Тихоокеанский.