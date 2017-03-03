Рассекречена дата дебюта Xiaomi Mi 6

По данным китайских источников, компания Xiaomi запланировала официальный анонс следующего флагманского смартфона, Xiaomi Mi 6, на 16 апреля 2017 года.


По данным источника, Xiaomi Mi 6 базируется на топовом процессоре Qualcomm Snapdragon 835 и станет первым китайским смартфоном на его основе. Также отмечаются 5,5-дюймовый дисплей со стеклом 2.5D, опция с керамическим корпусом и камера "как у Sony Xperia XZ Premium".

Ожидается, что стоимость смартфона составит 290 долларов за младшую версию и 365 долларов США за старшую версию с керамическим корпусом. Всего должно быть предусмотрено три варианта — с 4 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти, с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти, с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти в керамическом корпусе.

Источник
MyDrivers
Теги
смартфон ANDROID Xiaomi Xiaomi Mi 6

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