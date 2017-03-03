Безрамочный Xiaomi Mi Mix 2 получит экранный сканер отпечатков пальцев

На просторах Weibo, китайского аналога Twitter, обнаружились подробности о следующем поколении безрамочного смартфона Xiaomi Mi Mix, который пока не был представлен официально. Подробностями поделился аналитик Пан Цзютан (Pan Jiutang).





По словам источника, Xiaomi Mi Mix 2 получит интегрированный с дисплеем сканер отпечатков пальцев и дебютирует во второй половине 2017 года.

В феврале исполнительный директор компании Xiaomi , подтвердил ведущуюся разработку следующего поколения безрамочного смартфона Xiaomi Mi Mix. Он сообщил, что модель под условным названием Xiaomi Mi Mix II разрабатывается в сотрудничестве с французским дизайнером Филиппом Старком (Philippe Starck), который участвовал в создании оригинального Mi Mix. Компания собирается сделать соотношение экрана к площади передней панели еще больше — увеличив его с 91,3% в оригинале до 93% во втором поколении.

Напомним, смартфон Xiaomi Mi Mix был анонсирован в конце ноября 2016 года. Его главной отличительной чертой стал 6,4-дюймовый дисплей, у которого практически отсутствуют рамки не только с двух сторон, но и сверху. В результате, экран занимает 91,3% передней панели, что заметно больше обычного соотношения.