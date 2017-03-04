Представлены новые смартфоны Vernee Thor

Совершенно обычный смартфон Vernee Thor получил сразу двух преемников. Первая модель под названием Vernee Thor E оснащается 5-дюймовым дисплеем с разрешением 1280 х 720 пикселей, базируется на чипе MediaTek MT6737, имеет 2 ГБ оперативной памяти и накопитель на 16 ГБ. Фотографировать предлагается камерой на 8 МП. Работает новинка от аккумулятора на 5020 мАч.

В Vernee Thor Plus устанавливают еще более емкую батарею, на 6050 мАч. Что касается техники, то внутри обнаруживается MediaTek MT6753, 3 ГБ оперативной памяти и накопитель на 16 ГБ.

Смартфоны работают на Android 7.0.