Флагманский Huawei P10 появился в предзаказе в Европе

Смартфоны Huawei P10 и P10 Plus начали появляться в предварительнном заказе в европейских магазинах. В частности, журналисты профильного ресурса GSMArena заметили предзаказ Huawei P10 и P10 Plus в Барселоне с действующей акцией — при резервировании устройства до 15 марта покупателю достанутся также бесплатные смарт-часы Huawei Watch 2.


Напомним, Huawei представила Huawei P10 и P10 Plus на выставке MWC 2017, которая прошла в Барселоне с 27 февраля по 2 марта. Их продажи должны начаться в течение марта 2017 года. Рекомендованная цена составляет 649 евро и 699/799 евро, соответственно.


Смартфоны Huawei P10 и P10 Plus станут наследниками оказавшихся настоящим хитом Huawei P9 и P9 Plus с двойной 12-мегапиксельной камерой Leica. Новое поколение получило не только основную двойную камеру, сертифицированную Leica, фронтальная камера теперь может похвастаться оптикой Leica. Основная камера состоит из модулей на 12 и 20 мегапикселей, реализующие двухкратный гибридный зум.

Huawei P10 оснащается 5,1-дюймовым экраном с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), 4 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти, аккумулятором на 3200 мАч. Интересоно, что в России будет также доступна версия с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти. Время автономной работы достигает 15 часов в режиме воспроизведения HD-видео или 4G-веб-серфинга, 24 часа 3G-звонков, 84 часа воспроизведения музыки.

Huawei P10 Plus оснащается 5,5-дюймовым экраном с разрешением Quad HD (2560 x 1440 пикселей), 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти или 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти, аккумулятором на 3750 мАч, поддерживается LTE 4x4 MIMO. Время автономной работы достигает 15 часов в режиме воспроизведения HD-видео или 4G-веб-серфинга, 27 часов 3G-звонков, 98 часов воспроизведения музыки.

Источник
GSMArena
Теги
смартфон ANDROID Huawei Huawei P10 Huawei P10 Plus

Комментарии

Материалы по теме

Huawei представила Mate 9 Lite

21 ноября 2016

Huawei представила стильный смартфон Honor Magic с живой магией

16 декабря 2016

Главные новинки октября 2016 года: смартфоны

5 ноября 2016

Золотой Huawei P9 с кожей аллигатора символизирует дружбу Китая и России

18 января

Обзор Huawei nova: смартфон в стиле Nexus для всего понемногу

1 декабря 2016

Обзор смартфона Huawei Y6II: ударим старой начинкой по новым конкурентам!

16 ноября 2016
Из рубрикиТелефоны
Samsung показала Galaxy S8 партнерам
LG G4 и V10 получат Android 7.0 Nougat в 2017 году
Samsung Galaxy S8 и Galaxy S8 Plus показались на новых живых фото

Обсуждаемое

Компьютер месяца — январь 2017 433
5 лучших смартфонов 2016 года 279
Лучшие бюджетные смартфоны 2016 года 175
Меховой iPhone Fatale выпущен в России 107
Обзор процессоров Intel Kaby Lake: оверклокерские Core i5-7600K и Core i7-7700K в погоне за 5000 МГц 87
Предварительный обзор LeEco Le Pro 3: каратель переоцененных флагманов 78