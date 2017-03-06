Флагманский Huawei P10 появился в предзаказе в Европе

Смартфоны Huawei P10 и P10 Plus начали появляться в предварительнном заказе в европейских магазинах. В частности, журналисты профильного ресурса GSMArena заметили предзаказ Huawei P10 и P10 Plus в Барселоне с действующей акцией — при резервировании устройства до 15 марта покупателю достанутся также бесплатные смарт-часы Huawei Watch 2.





Напомним, Huawei представила Huawei P10 и P10 Plus на выставке MWC 2017, которая прошла в Барселоне с 27 февраля по 2 марта. Их продажи должны начаться в течение марта 2017 года. Рекомендованная цена составляет 649 евро и 699/799 евро, соответственно.





Смартфоны Huawei P10 и P10 Plus станут наследниками оказавшихся настоящим хитом Huawei P9 и P9 Plus с двойной 12-мегапиксельной камерой Leica. Новое поколение получило не только основную двойную камеру, сертифицированную Leica, фронтальная камера теперь может похвастаться оптикой Leica. Основная камера состоит из модулей на 12 и 20 мегапикселей, реализующие двухкратный гибридный зум.

Huawei P10 оснащается 5,1-дюймовым экраном с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), 4 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти, аккумулятором на 3200 мАч. Интересоно, что в России будет также доступна версия с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти. Время автономной работы достигает 15 часов в режиме воспроизведения HD-видео или 4G-веб-серфинга, 24 часа 3G-звонков, 84 часа воспроизведения музыки.

Huawei P10 Plus оснащается 5,5-дюймовым экраном с разрешением Quad HD (2560 x 1440 пикселей), 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти или 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти, аккумулятором на 3750 мАч, поддерживается LTE 4x4 MIMO. Время автономной работы достигает 15 часов в режиме воспроизведения HD-видео или 4G-веб-серфинга, 27 часов 3G-звонков, 98 часов воспроизведения музыки.