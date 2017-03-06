LG G4 и V10 получат Android 7.0 Nougat в 2017 году

Смартфоны LG G4 и LG V10 все-таки получат обновление прошивки до свежей версии операционной системы Android 7.0 Nougat в текущем году. Это подтвердило корейское подразделение компании LG Electronics.





Напомним, оба смартфона, и LG G4, и LG V10, вышли в 2015 году, изначально работали на Android 5.1 Lollipop и обновились до Android 6.0 Marshmallow. Ранее LG заявляла, что не собирается дальше обновлять эти смартфоны, ссылаясь на отсутствие оптимизации для самой свежей версии ОС.

По словам корейских СМИ, LG пришлось изменить это решение в результате жалоб потребителей на нарушение их прав на выбор.