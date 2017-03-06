Открылся предзаказ на Nokia 3, Nokia 5 и Nokia 3310 в Европе

На прошедшей на днях выставке MWC 2017 в Барселоне компания HMD Global представила пару новых смартфонов под брендом Nokia — Nokia 3 и 5, а также переиздание легендарного телефона Nokia 3310. Теперь в Европе открылся прием предварительных заказов на них.





Точнее, предзаказ появился у голландского онлайн-ритейлера Belsimpel, который предлагает Nokia 3 за 139 евро, Nokia 5 за 189 евро и Nokia 3310 за евро. Точные сроки поставки пока не сообщаются, но во время анонса говорилось о втором квартале 2017 года.





В Великобритании предварительны регистрационные формы появились у Clove и Carphone Warehouse, позволяющие подписаться на получение извещения о появлении в продаже.



