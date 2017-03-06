Открылся предзаказ на Nokia 3, Nokia 5 и Nokia 3310 в Европе

На прошедшей на днях выставке MWC 2017 в Барселоне компания HMD Global представила пару новых смартфонов под брендом Nokia — Nokia 3 и 5, а также переиздание легендарного телефона Nokia 3310. Теперь в Европе открылся прием предварительных заказов на них.


Точнее, предзаказ появился у голландского онлайн-ритейлера Belsimpel, который предлагает Nokia 3 за 139 евро, Nokia 5 за 189 евро и Nokia 3310 за евро. Точные сроки поставки пока не сообщаются, но во время анонса говорилось о втором квартале 2017 года.


В Великобритании предварительны регистрационные формы появились у Clove и Carphone Warehouse, позволяющие подписаться на получение извещения о появлении в продаже.


Источник
Nokia
Теги
смартфон ANDROID Nokia телефон HMD Nokia 3310 Nokia 3 Nokia 5

Комментарии

Материалы по теме

15 легендарных телефонов начала 2000-х

10 февраля

Caviar выпускает пуленепробиваемый Nokia 3310

1 марта

HMD представила свой первый смартфон Nokia 6

9 января

HMD представит пять смартфонов Nokia до осени

27 декабря 2016

Легендарная Nokia 3310 возвращается с 41-Мп камерой PureView и Windows Phone 8

1 апреля 2014

Новая Nokia 3310 против легендарной Nokia 3310: восемь главных отличий

2 марта
Из рубрикиТелефоны
Флагманский Huawei P10 появился в предзаказе в Европе
Samsung показала Galaxy S8 партнерам
LG G4 и V10 получат Android 7.0 Nougat в 2017 году

Обсуждаемое

Компьютер месяца — январь 2017 433
5 лучших смартфонов 2016 года 279
Лучшие бюджетные смартфоны 2016 года 175
Меховой iPhone Fatale выпущен в России 107
Обзор процессоров Intel Kaby Lake: оверклокерские Core i5-7600K и Core i7-7700K в погоне за 5000 МГц 87
Предварительный обзор LeEco Le Pro 3: каратель переоцененных флагманов 78