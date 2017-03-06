Безрамочный Xiaomi Mi Mix 2 обзаведется изогнутым AMOLED-дисплеем

Китайские источники поделились новыми подробностями о готовящемся смартфоне Xiaomi Mi Mix 2, который пока не был представлен официально. Сообщается, что смартфон на этот раз получит не плоский LCD-дисплей, а изогнутый AMOLED.


При этом соотношение экрана к площади передней панели окажется еще больше — увеличится с 91,3% в оригинале до 93% во втором поколении. По предварительным данным, диагональ экрана может составить 6,2 дюйма с соотношением сторон 18:9 и разрешением QHD+, сканер отпечатков пальце будет интегрирован с дисплеем, аппаратной основой станет топовый процессор 2017 года, Qualcomm Snapdragon 835, появится защита от воды и пыли по стандарту IP68.

В феврале исполнительный директор компании Xiaomi , подтвердил ведущуюся разработку следующего поколения безрамочного смартфона Xiaomi Mi Mix. Он сообщил, что модель под условным названием Xiaomi Mi Mix II разрабатывается в сотрудничестве с французским дизайнером Филиппом Старком (Philippe Starck), который участвовал в создании оригинального Mi Mix. Компания собирается сделать соотношение экрана к площади передней панели еще больше — увеличив его с 91,3% в оригинале до 93% во втором поколении.

Напомним, смартфон Xiaomi Mi Mix был анонсирован в конце ноября 2016 года. Его главной отличительной чертой стал 6,4-дюймовый дисплей, у которого практически отсутствуют рамки не только с двух сторон, но и сверху. В результате, экран занимает 91,3% передней панели, что заметно больше обычного соотношения.

Как ожидается, Xiaomi Mi Mix 2 дебютирует во второй половине 2017 года.

Источник
tech.ifeng.com
Теги
смартфон ANDROID Xiaomi Xiaomi Mi Mix Xiaomi Mi Mix 2

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